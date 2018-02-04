Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'

açık açık uyardı! 'Hedef alırız'

ABD 'nın () yeni doktrininde tüm dünyaya nükleer füze taşıyabilen F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı kaydedilmişti.

Giriş Tarihi: 3.2.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 02:00
Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'

ABD 'nın () yeni doktrininde tüm dünyaya nükleer füze taşıyabilen F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı kaydedilmişti.

Pentagon'un planını Sputnik'e değerlendiren Klintseviç, "Askeri-teknik açıdan bu plan, için basit bir konuşlandırma anlamına geliyor. Eğer ABD, Doğu Avrupa'daki üslerine ve Baltık ülkelerindeki üslerine nükleer füzelerini konuşlandırırsa, elbette Rusya, tüm bu unsurları etkili biçimde hedef alacak" ifadelerini kullandı.

Klintseviç, Rusya'nın kendisini bu tehditlerden korumak zorunda kalacağını vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN