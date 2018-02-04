Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can kaybı ve maddi hasar olup olmadığı yönünde açıklama yapılmadı. Çin Deprem Ağları Merkezi, adanın doğu kesimindeki 350 bin nüfuslu Hualien ilçesi açıklarındaki sularda gerçekleşen sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi. Merkez, sarsıntıdan 44 dakika önce aynı bölgede 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Çin basınına yansıyan haberlerde, beşik gibi sallanan bölgede iki deprem arasında 13 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

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