10 yıl sonra eve geri döndü

ABD'nin
Pensilvanya eyaletinde 10 yıl önce kaybolan Abby
isimli köpek evine geri döndü. Suierveld
ailesine ait labrador karışımı köpek, 2008'de bir anda ortadan kaybolmuştu. Aile, Abby'nin öldüğünü düşünerek aramayı sonlandırdı. Ancak Allegheny Valley'de bir Hayvan Koruma Kurumu, 16 km uzakta bulunan köpeğin boynunda yer alan elektronik cipte yer alan bilgiler sayesinde köpeğin yerini tespit ederek aileye haber verdi. Yıllar önce kaybolan dostlarına kavuşan Suierveld ailesi, haberi alınca büyük şok yaşadıklarını ve köpeklerinin geri gelmesinde mutlu olduklarını ifade etti. Aile, evine geri dönen Abby'nin adını ve komutları hatırladığını belirtti.