Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > 10 yıl sonra eve geri döndü

10 yıl sonra eve geri döndü

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018
10 yıl sonra eve geri döndü
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 10 yıl önce kaybolan isimli köpek evine geri döndü. ailesine ait labrador karışımı köpek, 2008'de bir anda ortadan kaybolmuştu. Aile, Abby'nin öldüğünü düşünerek aramayı sonlandırdı. Ancak Allegheny Valley'de bir Hayvan Koruma Kurumu, 16 km uzakta bulunan köpeğin boynunda yer alan elektronik cipte yer alan bilgiler sayesinde köpeğin yerini tespit ederek aileye haber verdi. Yıllar önce kaybolan dostlarına kavuşan Suierveld ailesi, haberi alınca büyük şok yaşadıklarını ve köpeklerinin geri gelmesinde mutlu olduklarını ifade etti. Aile, evine geri dönen Abby'nin adını ve komutları hatırladığını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
10 yıl sonra eve geri döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN