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ile kol kolalar

Giriş Tarihi: 5.2.2018
ABD ile kol kolalar
'nın işgal ettiği yerlerde, göstermelik bir çoğulculuk üzerinden kendi meşruiyetini oluşturmaya çalıştığına dikkati çeken, 'nden Prof. Dr. Haluk Alkan: ", bu tür bir grup ile kol kola girmiş durumda. Bugün, Avrupa'da ve Amerika'da örgütün yaptığı kamuoyu oluşturma çalışmalarına prim verenler, eskiden beri zaten bu örgütü destekleyen güçler. Bugün Türkiye için 'Zor, oyun bozar' günüdür" dedi. Terör örgütünün Öcalanizm'in karşısında olanları yok etmeye çalıştığını belirten Acun, Fransız ve İngiliz özel kuvvetlerinin de PKK ile bölgede hareket ettiğini ve 'ın 'ye destek verdiği söyledi.

PYD BÖLGELERİNDE UYUŞTURUCU ÜRETİMİ
Burseya Dağı'ndaki operasyonlarda çok sayıda hap ele geçirilmesine de işaret eden SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, "Zorla silah altına aldıkları çocuklara hap içirerek intihar saldırıları yaptırtıyorlar, onları cephe hatlarında savaştırıyorlar. PYD'nin kontrol ettiği alanlarda uyuşturucu ürettiği, uyuşturucu kaçakçılığıyla Batı dünyasına uyuşturucu sevk ederek gelir elde ettiğini biliyoruz. Amerika, PKK'yı narkoterör örgütü olarak tanıyor. Liderlerini uyuşturucu kaçakçısı olarak tanımlamış durumda. Aynı Amerika, PYD ile direkt iş birliği de yapıyor" dedi.
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ABD ile kol kolalar
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