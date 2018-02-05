ABD ile kol kolalar

PKK
'nın
işgal ettiği yerlerde, göstermelik bir çoğulculuk üzerinden kendi meşruiyetini oluşturmaya çalıştığına dikkati çeken, İstanbul Üniversitesi
'nden Prof. Dr. Haluk Alkan: "ABD
, bu tür bir grup ile kol kola girmiş durumda. Bugün, Avrupa'da ve Amerika'da örgütün yaptığı kamuoyu oluşturma çalışmalarına prim verenler, eskiden beri zaten bu örgütü destekleyen güçler. Bugün Türkiye için 'Zor, oyun bozar' günüdür" dedi. Terör örgütünün Öcalanizm'in karşısında olanları yok etmeye çalıştığını belirten Acun, Fransız ve İngiliz özel kuvvetlerinin de PKK ile bölgede hareket ettiğini ve İran
'ın PYD
'ye destek verdiği söyledi. PYD BÖLGELERİNDE UYUŞTURUCU ÜRETİMİ
Burseya
Dağı'ndaki operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu
hap ele geçirilmesine de işaret eden SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, "Zorla silah altına aldıkları çocuklara hap içirerek intihar saldırıları yaptırtıyorlar, onları cephe hatlarında savaştırıyorlar. PYD'nin kontrol ettiği alanlarda uyuşturucu ürettiği, uyuşturucu kaçakçılığıyla Batı dünyasına uyuşturucu sevk ederek gelir elde ettiğini biliyoruz. Amerika, PKK'yı narkoterör örgütü olarak tanıyor. Liderlerini uyuşturucu kaçakçısı olarak tanımlamış durumda. Aynı Amerika, PYD ile direkt iş birliği de yapıyor" dedi.