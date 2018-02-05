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Başına kaz düştü

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Giriş Tarihi: 5.2.2018
Başına kaz düştü
ABD'nin Maryland eyaletindeki Easton'da yaşayan Robert Meilhammer isimli adamın başına kaz düştü. Arkadaşlarıyla ava çıkan 51 yaşındaki Meilhammer, bir başka avcı tarafından vurulan kazın üzerine düşmesi sonucu bir anda yere düşüp bayıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz avcının yüzünden ve kafasından yaralandığı, sağlık durumunun ise stabil olduğu belirtildi. Maryland Doğal Kaynaklar Koruma biriminden Candy Thomson, 6 metre kanat uzunluğu olan kazların ağırlıklarının 4.5-6.5 kilo arasında olduğunu kaydetti.
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