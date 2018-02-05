ABD'nin
Maryland
eyaletindeki
Easton'da
yaşayan Robert
Meilhammer isimli
adamın başına kaz düştü.
Arkadaşlarıyla ava çıkan 51
yaşındaki Meilhammer, bir
başka avcı tarafından vurulan
kazın üzerine düşmesi sonucu
bir anda yere düşüp bayıldı.
Hastaneye kaldırılan
talihsiz
avcının yüzünden ve kafasından
yaralandığı,
sağlık
durumunun
ise
stabil
olduğu
belirtildi.
Maryland Doğal Kaynaklar
Koruma biriminden Candy
Thomson, 6 metre kanat uzunluğu
olan kazların ağırlıklarının
4.5-6.5 kilo arasında olduğunu
kaydetti.