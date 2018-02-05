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özel temsilcisi Staffan de Mistura, Suriyeli tarafların Cenevre'de yeni Suriye sını görüşmesini beklediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 10:07
BM'den Suriye anayasası açıklaması

Rus NTV televizyonuna konuşan özel temsilcisi Staffan de Mistura, "Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin tüm taraflara yardımcı olduğunu" söyledi.

Mistura, tarafların Cenevre'de aynı masa etrafında oturması ve yeni yı yazma kararı alması halinde Soçi'de görüşülen konular üzerinde çalışabileceklerinin altını çizdi.

Irak ve Afganistan'daki süreçlerden ders çıkarmaları gerektiğini de belirten BM Suriye özel temsilcisi Mistura, "Bu ülkelerde iktidar devrildikten sonra çoğu kişi 'e katıldı. DAEŞ'in doğmasına neden olan hatalardan kaçınmalıyız"dedi.

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BM'den Suriye anayasası açıklaması
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