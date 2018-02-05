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’de : 4 ölü, 6 yaralı

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Giriş Tarihi: 5.2.2018
Çin’de patlama: 4 ölü, 6 yaralı
'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinde bir kimya fabrikasında meydana gelen şiddetli da 4 kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde yaşanan patlamada 2 si ağır olmak üzere 6 kişi ise yaralandı. Ekonomik kalkınma bölgesindeki Linshu vilayetindeki Jinshan Chemical Plant'ta meydana gelen patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar uzak mesafelerden de görüldü. Patlamanının nedeni hakkında soruşturma başlatıldığını belirten yetkililer fabrika sahibinin gözaltına alındığını kaydetti.
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Çin’de patlama: 4 ölü, 6 yaralı
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