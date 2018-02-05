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’den ’ye sert tepki

, ’nin yayınladığı Nükleer Durum İnceleme Belgesi’ne tepki göstererek, “ zihniyetini” bırakması uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 4.2.2018 20:46 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 01:56
Çin’den ABD’ye sert tepki

tarafından yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olan ülke, buna karşı olmak yerine bu eğilime ayak uydurmak için inisiyatif almalı" denildi.

Açıklamada, "'nin zihniyetini terk etmesini ve nükleer silahsızlanma için sorumluluk üstlenmesini, Çin'in stratejik niyetini anlamasını ve ulusal savunma ve askeri gelişimine objektif bakmasını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü, 'un yayınladığı Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde Çin'in nükleer gücü konusunda abartılma yapıldığını savundu. Çinli sözcü, nükleer silahları ilk kullanan taraf olmak istemediklerini de sözlerine ekledi.

Nükleer Durum İnceleme Belgesi, dün ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Patrick Shanahan tarafından açıklanmıştı. Shanahan, denizaltılarından fırlatılan balistik füze harp başlıklarının azaltılarak, yerine Soğuk Savaş sırasında kullanılan denizden fırlatılan nükleer seyir füzelerinin modernize edilip tekrar sahaya çıkarılacağını açıklamıştı.

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Çin’den ABD’ye sert tepki
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