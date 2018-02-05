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'a ait tankeri 22 mürettebatıyla kayboldu

'dan özel bir şirkete ait 22 mürettebatlı tankerinden 31 Ocak'tan beri haber alınamadığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 11:44
Hindistan'a ait petrol tankeri 22 mürettebatıyla kayboldu

Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Mumbai şehrinde özel bir şirkete ait "Marine Express" isimli yüklü tankerinin, Gine Körfezi'nde kaybolduğunu kaydetti.

Swaraj, Benin limanınından ayrılan gemiyle irtibatın Gine Körfezi civarında kesildiğini belirterek, 22 kişiden oluşan kayıp mürettebata ulaşmak için ve Benin Deniz Kuvvetlerinden yardım istendiğini bildirdi.

Şirket yetkilileri, 13 bin 500 ton petrol yüklü tankerden 31 Ocak'tan beri haber alınamadığını açıkladı. Tankerin, korsanlar tarafından kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor.

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Hindistan'a ait petrol tankeri 22 mürettebatıyla kayboldu
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