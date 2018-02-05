Hindistan'a ait petrol tankeri 22 mürettebatıyla kayboldu

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Mumbai şehrinde özel bir şirkete ait "Marine Express" isimli petrol yüklü tankerinin, Gine Körfezi'nde kaybolduğunu kaydetti.

Swaraj, Benin limanınından ayrılan gemiyle irtibatın Gine Körfezi civarında kesildiğini belirterek, 22 kişiden oluşan kayıp mürettebata ulaşmak için Nijerya ve Benin Deniz Kuvvetlerinden yardım istendiğini bildirdi.

Şirket yetkilileri, 13 bin 500 ton petrol yüklü tankerden 31 Ocak'tan beri haber alınamadığını açıkladı. Tankerin, korsanlar tarafından kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor.