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İşgalci , iki günde üç baskın yaptı!

srail güçlerinin 'daki Cenin kentinin Burkin beldesine son 48 saat içinde üçüncü kez baskın yaptığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 00:12
İşgalci İsrail, iki günde üç baskın yaptı!

AA muhabirine konuşan Burkin Belediye Başkanı Muhammed Sabah, "Çoğu özel güçlerden oluşan askerleri Burkin'deki eski beldede evlere baskın yaptı. Cerrar ailesinden 2 kardeşi gözaltına aldı." dedi.

Sabah, askerler ile bölge halkı arasında çıkan arbedede li bir gencin yaralandığını ve İsrail güçlerinin 2 aracı gasbettiğini kaydetti.

İsrail güçleri cumartesi günü aynı beldeye 2 defa baskın düzenlemiş, bu sırada çıkan olaylarda Filistinli bir genç şehit olmuştu.

Bölge sakinleri İsrail güçlerinin Ahmed Cerrar isimli bir Filistinliyi aradığı gerekçesiyle evlere baskın yaptığını belirtiyor.

İsrail askerleri geçen ay da Cenin kentinde Filistinlilere ait 4 evi yıkmış, Cerrar'ın akrabalarından birini şehit etmişti.

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İşgalci İsrail, iki günde üç baskın yaptı!
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