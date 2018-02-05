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’da gizli operasyon yaptı

Giriş Tarihi: 5.2.2018
İsrail Mısır’da gizli operasyon yaptı
ABD'li , 'in Sina Yarımadası'nda Kahire hükumetinin de onayıyla hava saldırıları gerçekleştirdiğini ve bunun "gizli bir anlaşma" olduğunu yazdı. "Gizli Anlaşma: İsrail, Kahire'nin onayıyla 'da Hava Saldırıları Gerçekleştiriyor" başlıklı haberde İsrail'in Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin onayıyla Mısır'da en az 100 hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Terör örgütü 'ın saldırılarına yönelik bilgi verilen haberde, Mısır'ın bu terörü durduramadığı ve İsrail'in harekete geçtiği kaydedildi.
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İsrail Mısır’da gizli operasyon yaptı
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