İsrail Mısır’da gizli operasyon yaptı

ABD'li New York Times
, İsrail
'in Sina Yarımadası'nda Kahire hükumetinin de onayıyla hava saldırıları gerçekleştirdiğini ve bunun "gizli bir anlaşma" olduğunu yazdı. "Gizli Anlaşma: İsrail, Kahire'nin onayıyla Mısır
'da Hava Saldırıları Gerçekleştiriyor" başlıklı haberde İsrail'in Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin onayıyla Mısır'da en az 100 hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Terör örgütü DEAŞ
'ın saldırılarına yönelik bilgi verilen haberde, Mısır'ın bu terörü durduramadığı ve İsrail'in harekete geçtiği kaydedildi.