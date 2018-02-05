Katil Esad'dan Afrin'de kirli plan

Rejim, ekim 2017'de Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ'lı teröristlere yol açarak, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı.

Koordineli hareket eden DEAŞ ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nın muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerledi.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, rejim güçleri ve DEAŞ, İdlib'in güneyi ve güneydoğusunda 3 bin 35 kilometrekare alanı ele geçirdi.

Bu alan içerisinde 100'den fazla köy, rejim ve DEAŞ'ın hakimiyetine girdi.

Böylece, Esad güçlerinin ulaştığı alan, Ankara, Moskova ve Tahran yönetimlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da vardığı anlaşmalarda belirlenen ateşkes gözlem hattının ötesine geçti.

Rejim ve DEAŞ'ın İdlib'in güneydoğusundaki ilerlemesi sürerken, bölge genelinde Rusya yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki şiddetli Rus ve rejim saldırılarında yalnızca ocak ayında 211 sivil hayatını kaybetti.

Son günlerdeki hava saldırılarında da onlarca sivil can verdi.

ABD'nin PKK/PYD'ye gönderdiği silahlar ele geçirildi