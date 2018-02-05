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’da Türk genci öldürdüler

19 yaşındaki daha önce de kavga ettiği ancak polisin serbest bıraktığı bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Giriş Tarihi: 5.2.2018
Londra’da Türk genci öldürdüler
'nin başkenti 'da Türk genci (19), uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Özcan'ın ailesinden yapılan açıklamada, olayın önceki akşam yerel saatle 22.40 (TSİ 01.40) civarında, kentin doğusundaki Barking semtinde gerçekleştiği bildirildi.

DELİL YETERSİZLİĞİ
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Özcan'ın daha önce de aynı kişi veya kişilerin hedefi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, eskiden yaşanan bıçaklı bir kavganın ardından saldırganların, polis tarafından gözaltına alındığı ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı belirtildi.

İNGİLİZ BASINI VERMEDİ
Barking polisinden yapılan açıklamada da, ekiplerin Abbey Caddesi üzerinde bir bıçaklanma olayıyla ilgilendiği ve caddenin polis kordonuyla çevrildiği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirten polis, görgü tanıklarına, emniyet yetkilileriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu. Haberin İngiliz basınında yer almaması ise dikkat çekti.
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Londra’da Türk genci öldürdüler
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