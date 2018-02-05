Robert Pattinson Müslüman mı oldu? - Alacakaranlık filminin oyuncusu Robert Pattinson kimdir? - İşte yanıtı

Alacakaranlık serisi ile adını milyonlarca kişiye duyuran Robert Pattinson hakkında bugün şaşırtan bir gelişme ortaya çıktı. 2009 yılında vizyona giren filmi ile bir anda hayatı değişen oyuncunun milyonlarca hayran kitlesi oluştu. İddialara göre Robert Pattinson yayınlanmayan bir röportajında '''Los Angeles'ta gezerken gördüğüm bir camiye girince hayatım değişti. Çok pozitif ve meraklıydım. İslam hakkında araştırmayı ve daha çok şeyler öğrenmek istemiştim.'' açıklamalarını yaptığı söyleniyor. Peki Robert Pattinson Müslüman mı oldu?

ROBERT PATTINSON MÜSLÜMAN MI OLDU?

Ortaya çıkan iddialara göre oyuncu Robert Pattinson, verdiği bir röportajda müslüman olduğunu söylemişti. Ancak, New York Times'a müslüman olduğu yönüyle ilgili yaptığı açıklamalar sızdırılmış.

"BİR CAMİYE GİRDİM HAYATIM DEĞİŞTİ"

İşte bir zamanlar 'Alacakaranlık' serisiyle ön plana Pattison'un yayınlanmayan o açıklaması: "2010'da Los Angeles'ta gezerken gördüğüm bir camiye girince hayatım değişti. Çok pozitif ve meraklıydım. İslam hakkında araştırmayı ve daha çok şeyler öğrenmek istemiştim. Oradan çıkınca hemen İngilizce bir Kur'an-ı Kerim alıp okudum. Okumaya başlar başlamaz farkettim ki... Vaov! İşte bu hakikat. Ancak iş yoğunluğum nedeniyle İslamiyet'le ilgili incelemelerim yarım kaldı.

"KONUYLA İLGİLİ KONUŞMAM MENAJERİM TARAFINDAN YASAKLANDI"

"Bir sene sonra evimi değiştirirken kütüphanemde İslam dini hakkında kitaplar buldum ve hemen okudum. Müslümanlar'ın hoşgörü anlayışı, benim için tam anlamıyla bir aydınlanma oldu. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmam ise menajerim tarafından yasaklandı.Ben İslam'a olan ilgimi saklamak istemedim ama yöneticim biraz daha beklememi ve bunu iyice düşünmemi söylemişti. Ben de bunu yaptım ve bir pazar günü gerçekten Müslüman olmaya karar verdim. Tek istediğim arkadaşlarım ve ailemden destek almak."

ROBERT PATTINSON KİMDİR?

Robert Thomas Pattinson, 13 Mayıs 1986 tarihinde, Londra, İngiltere'de dünyaya geldi. Annesi Clare modellik ajansında çalışıyor, babası Richard Pattinson ise araba ihtal ediyordu. Lizzy ve Victoria isimli iki ablası vardır. Pattinson, Tower House ve de Harrodian okullarında eğitim gördü; ilk tiyatro eğitimini ise burada okurken, Barnes Theatre Company'ye katılarak aldı. DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...