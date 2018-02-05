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Rus pilotun son görüntüleri ortaya çıktı! Çatışmaya girmiş

'nin kentinde el Şam'ın düşürdüğü Rus Su-25 uçağının pilotunun, paraşütle atladıktan sonraki anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Rusya yetkilileri ise Suriye'nin İdlib bölgesinde düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotunun, paraşütle atlayıp yere indikten sonra militanların çevresini sarması nedeniyle kendini el bombasıyla havaya uçurduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 15:24
Rus pilotun son görüntüleri ortaya çıktı! Çatışmaya girmiş

'nin kentinde el Şam'ın düşürdüğü Rus Su-25 uçağının pilotunun, paraşütle atladıktan sonraki anlarına ait bir video yayınlandı.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı olaya göre, videoda pilotun düştüğü yerde militanlarla arasındaki çatışma görülüyor. Olayı aktaran birçok haber kuruluşu pilot militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçurduğunu iddia ederken, bu daha sonra Rusya yetkilileri tarafından doğrulandı.

Rus pilotun son görüntüleri ortaya çıktı! Çatışmaya girmiş

Olaya ilişkin ilk videonun Telegram'daki 'Directorate 4' isimli kanalda yayınlandığı öne sürüldü.

Videoda militanların silahları ile pilota doğru koşup etrafını sardığı görülüyor. Silah seslerinin ardındansa bir patlama duyuluyor ve duman yükseliyor.

Kanala göre, Rus pilot ateş ederek karşı koymaya çalıştığı militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçuruyor.

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Rus pilotun son görüntüleri ortaya çıktı! Çatışmaya girmiş
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