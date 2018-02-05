Türk gazeteciden belgelerle Afrin dersi

Avusturya
'nın
en çok izlenen açık oturum programlarından birine katılan aHaber muhabiri Ramazan Aktaş
, Avusturyalı siyasetçi ve hukukçulara Afrin
dersi verdi. Hukukçu Seylan Ateş'in Türkiye
'nin uluslararası hukuku çiğneyerek Afrin'e girdiği iddiasına Ramazan Aktaş belgeler sunarak, "YPG PKK
'nın uzantısıdır. Bunu Amerikalı komutanlar da açıkça dile getirdi. Bölgede iki terör örgütü var. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Kürtlere olan bir savaşı değil, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesidir" dedi.