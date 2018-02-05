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Türk gazeteciden belgelerle dersi

Giriş Tarihi: 5.2.2018
Türk gazeteciden belgelerle Afrin dersi
'nın en çok izlenen açık oturum programlarından birine katılan aHaber muhabiri , Avusturyalı siyasetçi ve hukukçulara dersi verdi. Hukukçu Seylan Ateş'in 'nin uluslararası hukuku çiğneyerek Afrin'e girdiği iddiasına Ramazan Aktaş belgeler sunarak, " 'nın uzantısıdır. Bunu Amerikalı komutanlar da açıkça dile getirdi. Bölgede iki terör örgütü var. Bu 'ın Kürtlere olan bir savaşı değil, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesidir" dedi.
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Türk gazeteciden belgelerle Afrin dersi
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