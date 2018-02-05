Türkiye ile huzura kavuştular!

500 haneli köyde yıllarca tek başına yaşamak zorunda kaldıklarını ifade eden Sabri Cindo, "Köyümüz PYD/PKK terör örgütünün işgaline geçince herkes bir tarafa kaçmak zorunda kaldı. Kimi Halep'e gitti kimi de Avrupa'ya. İlk önce çocukları olanlar kaçtı.

Kimse çatışmaların ve teröristlerin esareti altında yaşamak istemedi" diye konuştu. Koca köyde bir başına yaşamanın çok zor olduğunu anlatan Hatice Cindo da, "4 çocuğumuz vardı. Hepsi Almanya'ya gitti. Buradaki evimizi tarlalarımızı bırakıp gidemedik.

Sonra da bir başına yaşamak zorunda kaldık. Çok zor günlerdi. Çok korktuk ama şükür kurtulduk. Türkiye geldi. Köyümüzü temizledi. ÖSO'dan geçenler her gün gelip soruyor. 'Bir ihtiyacınız var mı?' diye. Türkiye'den insanlar geliyor. Bize yardım getiriyor. Türkiye'ye binlerce kez teşekkür ediyoruz" dedi.

"TDV YARDIMA HAZIR"

Kastel Cindo köyünde yalnız başına yaşamak zorunda kalan Sabri ve Hatice Cindo çiftinin yardımına Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koştu.

Yaşlı çiftin evine gıda kolisi bırakan ve tüm ihtiyaçlarını karşılayan TDV Azez'den Yasin Maho, "Azez'de çadır kamplarda yaşayan insanlara her gün 120 bin ekmek dağıtıyoruz. 15 bin kişilik sıcak yemeğimiz her gün burada insanlara ulaşıyor. Belli aralıklarla yardıma muhtaç kişilere gıda ve hijyen kolileri dağıtımımız da olacak.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terörden temizlenen köylerde yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için hazırlığımızı yaptık. İhtiyaç durumunda TDV olarak hazırız" dedi.