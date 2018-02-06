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Dünyanın sonuna rekor yolculuk

6 Rus maceraperest ’nın Norilsk kentinden, buz tutmuş Yenisey Nehri’nde sıradan bir kamyonetin içinde 650 km giderek kıyısındaki Dikson kentine ulaştı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018
Dünyanın sonuna rekor yolculuk
'da bir grup maceraperest, dünyanın sonuna doğru çıktıkları yolculukta rekor kırdı. 6 kişiden oluşan ekip, iki kamyonet ile ocak ayının başında Rusya'nın Norilsk kentinden yola çıktı. Hedefte "gezegenin sonu" olarak kabul edilen dünyanın en kuzeyindeki Dikson kenti vardı. Bir ayı geçen 650 kilometrelik yolculukta korkusuz ekip, buz tutan suları geçti. Üzeri tamamen buzlarla kaplı olan Yenisey Nehri'ni de araçlarıyla geçmeyi başaran ekip, Dikson'a sağ salim ulaşarak yolculuklarını tamamladı. Zorlu yolculukta eksi 40 ile eksi 60'ları bulan dondurucu soğuklarda çadırlarda uyumak zorunda kalan maceraperestler, dönüşlerini ise araçlarıyla yapamadı. Ekip, hem hiç dinmeyen yoğun kar yağışı ve ardından da Yenisey Nehri'ndeki buzların erimeye başlaması riski nedeniyle başladıkları noktaya Taymyr isimli gemi ile yolculuk yaptı. Ancak Rus ekip dönüşü buz kırıcı ile yapmalarına rağmen "Kutup koşullarına uygun hale getirilmemiş standart araçlarla, en kuzeyde en uzun süre yolculuk yapanlar" olmayı başardı.
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Dünyanın sonuna rekor yolculuk
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