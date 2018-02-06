En yaşlı tayyare 75 yıldır göklerde

İkinci Dünya Savaşı sırasında pilot yetiştirmek için yapılan uçaklar, aynı zamanda savaşa da şahitlik etti. Erkekler savaşta olduğu için uçakların yapımında kadınların payı yüksek. Yaklaşık 9 bin adet yapılan uçakların kanatlarına ve gövdelerine kumaş giydirme yapılmış. Türkiye'nin de en eski uçabilen tayyareleri olan 1940 ve 1942 model iki Boeing-Stearman tipi uçak Eskişehir
'deki Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde bulunuyor. Uçaklar aynı zamanda günlük uçuşlarını da sürdürüyor. İHA