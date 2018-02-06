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En yaşlı tayyare 75 yıldır göklerde

Giriş Tarihi: 6.2.2018
En yaşlı tayyare 75 yıldır göklerde
İkinci Dünya Savaşı sırasında pilot yetiştirmek için yapılan uçaklar, aynı zamanda savaşa da şahitlik etti. Erkekler savaşta olduğu için uçakların yapımında kadınların payı yüksek. Yaklaşık 9 bin adet yapılan uçakların kanatlarına ve gövdelerine kumaş giydirme yapılmış. Türkiye'nin de en eski uçabilen tayyareleri olan 1940 ve 1942 model iki Boeing-Stearman tipi uçak 'deki Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde bulunuyor. Uçaklar aynı zamanda günlük uçuşlarını da sürdürüyor.
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En yaşlı tayyare 75 yıldır göklerde
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