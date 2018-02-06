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Hayvan polisi görev başında

Giriş Tarihi: 6.2.2018
Hayvan polisi görev başında
'da faaliyet gösteren Hayvan Polisi Birimi, saflarındaki polis köpekleriyle birlikte görev yaparak sadece hayvanları korumaya odaklanıyor. ABD'de yayımlanan gazetesinin haberine göre; her yıl hayvan haklarının ihlali hattına gelen 3 bin çağrıya cevap veren hayvan polisleri, zor durumdaki ları kurtararak halkın da gönlünü kazanıyor. Hayvanlarına eziyet eden ya da onları ihmal eden kişiler ise 20 bin euro veya 3 yıl hapsi bulabilen ağır cezalarla karşı karşıya kalıyor.
Lahey'de görev yapan Komiser Erik Smit, New York Times muhabiriyle birlikte kar fırtınası olan bir günde evin balkonunda mahsur kalan Jack Russel cinsi bir köpeği kurtardıktan sonra "Bu köpeğin sahibi beni arayıp bu durumu açıklamak zorunda. Öte yandan evcil hayvanını ihmal ettiği için ona 150 euroluk bir de ceza yazdım" ifadelerini kullandı. Smit, "Soğuk havada zavallı köpeğin dışarıda kalmasına yüreği dayanamayan komşular tarafından yapılan ihbarı değerlendirdiklerini" söyledi.
Bazen komşuları rahatsız eden hayvan sahiplerine ceza kesen, bazen de işkence görüp dayağa maruz bırakılan hayvanları kurtaran polislerin sayısı 250'yi buluyor.
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Hayvan polisi görev başında
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