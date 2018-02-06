İBB Gençlik Meclisi’nden BM’de Afrin için diplomasi atağı

ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde gerçekleşen BM ECOSOC (BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi) toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye'nin Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı konusunda yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Ağırbaş, dünyanın dört bir yanından gelen gençlik temsilcilerine Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51. Maddesi'nde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde yürüttüğü Afrin operasyonun haklılığını anlattı.

Temasları sırasında gençlik temsilcilerini terör örgütleri tarafından Afrin'le ilgili yapılan yalan haberlerle ilgili olarak da bilgilendirdi. Türkiye'nin Afrin'de yaptığı operasyonla ilgili sosyal medyada yayılan gerçek dışı fotoğraf ve haberlerin yalan olduğu detaylı görsellerle katılımcılara anlatıldı. Sözlü ve görsel anlatımlarda gençlik temsilcilerine Mehmetçiğin birçok videosu izletildi ve dünya gençliğinin teröre karşı ortak duruş sergilemesinin önemi vurgulandı.

"TERÖRE KARŞI ORTAK DURUŞ SERGİLEMELİYİZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Fırat Kalkanı ile başlayan, Zeytin Dalı Harekâtı'yla devam eden operasyonlarla terör örgütleri ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini ve vermeye de devam edeceğini vurgulayan Ağırbaş, ülkelerin gençlik temsilcilerini teröre karşı ortak duruş sergilemeye davet etti.

DÜNYA GENÇLİK MECLİSLERİ BİRLİĞİ'NİN KURUCU BAŞKANI SAMED AĞIRBAŞ OLDU

2015 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından kuruluş çalışmalarına başlanan ve Birleşmiş Milletler'le imzalanan anlaşma sonucunda kurulan Dünya Gençlik Meclisleri Birliği'nin Kurucu Başkanı Samed Ağırbaş oldu. Birleşmiş Milletler'de birçok farklı görevde bulunan ve HABITAT III zirvesinde Türkiye'yi konuşmacı olarak temsil eden Ağırbaş, Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirdiği konuşmasında yerel gençlik faaliyetlerinin önemini vurguladı. Ağırbaş, 1997 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatları ve desteği ile çalışmalarına devam eden İBB Gençlik Meclisi'nin Başkanı olarak Dünya Gençlik Meclisleri Birliği Başkanı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın gençlere yönelik duyarlılığı ve gençlerin önünü açan, gençlere destek veren çalışmaları sayesinde İstanbul'da yakalanan başarının yerel gençlik çalışmalarında yeni bir model oluşturularak dünya geneline taşınacak.

ABD, RUSYA ve BREZİLYA GENÇLİK TEMSİLCİLERİ İLE YAKIN TEMAS

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, başta ABD, Rusya ve Brezilya olmak üzere birçok ülkenin gençlik temsilcileriyle işbirliği toplantısı gerçekleştirdi. Ağırbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin başlatmış olduğu gençlik diplomasisi sayesinde 4 günde 40'dan fazla görüşme ve onlarca toplantı yaptı. Düzenlenen toplantılarda ülkelerin gençlik temsilcilerine İstanbul'da ve Türkiye'de yapılan gençlik çalışmaları anlatıldı ve yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Tesis edilecek işbirliği kapsamında Dünya Gençlik Meclisleri Birliği çatısı altında dünyanın farklı bölgelerinde Birleşmiş Milletler'le çeşitli faaliyetlerde bulunulacak.

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile gerçekleştirilen toplantıda ise Gençlik'te İstanbul Modeli ve Dünya Gençlik Meclisleri Birliği ele alındı. İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Genel Kurul'da dünyanın farklı ülkelerinden gelen temsilcilere hitaben yaptığı konuşmada, Dünya Gençlik Meclisleri Birliği'nin kuruluşunda yaptığı liderlik ve gençlik çalışmalarındaki öncü rolünden dolayı İstanbul'a özel olarak teşekkür etti.