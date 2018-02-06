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Başbakanı 'den askerleri için flaş açıklama

Başbakanı Haydar el-, koalisyon güçlerinin sonrası Irak'tan kademeli olarak çekilmesi ve sayının düşürülmesi planları olduğunu söyledi. Ülkedeki Şii milis gücü "Irak Hizbullahı"nın Askeri Sözcüsü Cafer el-Hüseyni de, yaptığı basın açıklamasında, "Irak'taki güçlerine savaş her an başlayabilir. Bu sefer hiçbir ara buluculuk Amerikalıların işine yaramayacak." diye konuştu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 22:00 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 01:24
Irak Başbakanı İbadi'den ABD askerleri için flaş açıklama

, Bağdat'ta Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, güçlerinin ülkeden çekileceği iddialarına karşı, "ABD güçlerinin 'a gelip 'a karşı savaşa yardım etmesi eski hükümetin (Nuri el-Maliki) talebiydi. Biz de bunu genişleterek uluslararası koalisyona dönüştürdük. Koalisyon güçlerinin DEAŞ sonrası Irak'tan kademeli olarak çekilmesi ve sayının düşürülmesi planımız var." dedi.

"SURİYE SINIRINDAN TEHDİT DEVAM EDİYOR"

"Terör gruplarını sahada yendik ancak Suriye sınırından orayı korumamıza rağmen bize karşı tehdit devam ediyor." diyen İbadi, "Bu terör gruplarının hareketlerini izlemek için uluslararası güçlerden hava desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İbadi'den Barzani'ye uyarı

İbadi, ülkesinin yeniden imarı için Kuveyt'te gelecek günlerde düzenlenecek konferansa değinerek, Türkiye, İran, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirdiklerini ve bunu devam ettirmek istediklerini kaydetti.

"IRAK'TAKİ ABD GÜÇLERİNE SAVAŞ HER AN BAŞLAYABİLİR"

Öte yandan Irak'ta Şii milis gücü "Irak Hizbullah"ı Askeri Sözcüsü Cafer el-Hüseyni, yaptığı basın açıklamasında, "Irak'taki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir. Bu sefer hiçbir ara buluculuk Amerikalıların işine yaramayacak." diye konuştu.

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Irak Başbakanı İbadi'den ABD askerleri için flaş açıklama
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