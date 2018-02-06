PKK / PYD’den pazar yerine roketli saldırı

Suriye
'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK
/YPG mevzilerinden, Kilis'in karşısındaki Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda roketin isabet ettiği bir kamyonette bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 13 yaşındaki Şeyma Tavil ile annesi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Ahmet Tavil teröristlere lanet okudu. Öte yandan Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 32 kişi hayatını kaybederken 200 kişi yaralandı.