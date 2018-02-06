Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > PKK / PYD’den pazar yerine roketli saldırı

/ PYD’den pazar yerine roketli saldırı

Giriş Tarihi: 6.2.2018
PKK / PYD’den pazar yerine roketli saldırı
'nin Afrin kentindeki terör örgütü /YPG mevzilerinden, Kilis'in karşısındaki Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda roketin isabet ettiği bir kamyonette bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 13 yaşındaki Şeyma Tavil ile annesi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Ahmet Tavil teröristlere lanet okudu. Öte yandan Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 32 kişi hayatını kaybederken 200 kişi yaralandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK / PYD’den pazar yerine roketli saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN