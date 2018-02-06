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Polonya, li bakanın ziyaretine karşı çıktı

Polonya hükümetinin, Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in ülkeyi ziyaret etmesine karşı çıktığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 6.2.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 10:14
Polonya, İsrailli bakanın ziyaretine karşı çıktı

Bennett'in, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasa tasarısıyla ilgili sözlerine Polonya hükümetinden tepki geldi.

gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Polonya hükümet sözcüsü Joanna Kopcinska, "Bennett'in açıklamaları ziyaretin gerçekleşmemesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Bennett'in, çarşamba günü Polonya'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

Polonya'daki tartışmalı yasa tasarısını eleştiren açıklamalarda bulunan Bennett, başkanlığını yaptığı Yahudi Evi Partisinin toplantısında, "Tarih, Polonya halkının Yahudi soykırımına dahil olduğunu göstermiştir. Mesaj açıktır; tarih yeniden yazılamaz ama geleceği hep birlikte yazabiliriz." demişti.

Polonya Senatosu 1 Şubat'ta, Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı.

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Polonya, İsrailli bakanın ziyaretine karşı çıktı
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