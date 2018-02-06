Rus pilot kendini havaya uçurmuş

Rusya
Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye
'nin İdlib
bölgesinde düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotunun, paraşütle atlayıp yere indikten sonra militanların çevresini sarması nedeniyle kendini el bombasıyla havaya uçurduğunu açıkladı. Düşürülen Rus uçağının pilotunun son çatışma görüntüleri de yayımlandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uçağın pilotu Binbaşı Roman Filipov, 'kendini paraşütle fırlatıp Tel Debes isimli yerleşim yerine inince, hayatının son anlarında, karşısındakilere göre çok daha sıradan olarak tanımlanabilecek silahlar ile adil olmayan bir savaş verdi. Bakanlığın açıklamasında, "Filipov ağır yaralı bir şekilde çevresi sarılınca ve onlarla arasında sadece birkaç on metre kalınca kendisini el bombası ile havaya uçurdu" diye devam edildi. Filipov'a ölümünün ardından Rusya kahramanı nişanı verildi.
Rus uçağının düşürülmesini El Nusra
bağlantılı Heyet Tahrir El Şam isimli grup üstlenmişti. MANPAD FÜZESİ BİLMECESİ
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'nin İdlib bölgesinde Rus uçağının düşürülmesine ilişkin olarak, MANPAD
olarak bilinen ısı güdümlü taşınabilir uçaksavar füzelerinin teröristlerin eline geçmiş olması nedeniyle çok endişe duyduklarını söyledi.