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Son Dakika Haberi: Marsilya'da silah sesleri! Özel ekipler sevk edildi!

Marsilya'da bir binadan yükselen silah sesleri, paniğe neden oldu. Fransız özel kuvvetleri harekete geçerek bölgeye intikal etti. Binada operasyon gerçekleştiriliyor.

Giriş Tarihi: 6.2.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 13:47
Son Dakika Haberi: Marsilya'da silah sesleri! Özel ekipler sevk edildi!

'nın Marsilya şehrinde, kimliği bilinmeyen bir kişi sokakta ateş açtı. Yerel basın şüpheliyi etkisiz hale getirmek için özel kuvvetlerin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

BİNAYA OPERASYON

Şüphelinin bir binanın içine sığındığı belirtiliyor. Şüphelinin neden ateş açtığı ise henüz bilinmezken bölgeye gelen özel harekat operasyon gerçekleştiyor. Ateş açan kişinin özel harekat operasyonu ile göz altına alındığı yerel basın tarafından açıklandı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Çatışmanın münferit bir silahlı eylem mi, yoksa terör girişimi mi olduğu henüz bilinmezken polis yetkilileri olayın terörizmle bağlantılı olmadığını söyledi.

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Son Dakika Haberi: Marsilya'da silah sesleri! Özel ekipler sevk edildi!
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