TSK’dan yeni gözlem noktası

Türk Silahlı Kuvvetleri
'ne (TSK
) ait bir konvoy, Astana
anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde oluşturulacak 4'üncü ateşkes
gözlem noktası için bölgeye intikal etti. İdlib'deki Anadolu Ajansı muhabirlerine göre, sabah saatlerinde Türkiye'den İdlib'e giren askeri konvoy, batı Halep kırsalına güvenli şekilde ulaştı.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'de ateşkesin tesisi, gözetim ve devamının sağlanması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek amacıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin oluşturulduğu belirtildi.
Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak üzere intikal sürecini başlatmıştı. Halihazırda, Salve köyü ile Samaan Kalesi yakınları ve Şeyh Akil Tepesi'nde TSK'nın gözlem noktaları faaliyet gösteriyor.