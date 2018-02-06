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' ihtiyacımız var' deyip çağrı yaptı

Eski Dışişleri Bakanı Ben , Hollanda'nın, 'ya dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekmesine ilişkin, '' ihtiyacımız var. derhal harekete geçilmeli. dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 22:29 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 01:52
'Türklere ihtiyacımız var' deyip çağrı yaptı

Eski Dışişleri Bakanı Ben , Hollanda'nın, 'ya dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekmesine ilişkin, "Avrupa Birliği'nde () sadece Hollanda'nın ile ilişkilerinin kötü olması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

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Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinde çıkan habere göre, eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, Birleşmiş Milletler (), ya da AB gibi dışardan birisinin iki ülkeyi tekrar masa başına getirmesi gerektiğini savundu.

Bot, "AB'de sadece Hollanda'nın Türkiye ile ilişkilerinin kötü olması kabul edilemez. Ne olursa olsun Hollanda-Türkiye ilişkisi önemlidir. ihtiyacımız var. Ruslar ve Türklerle aramız iyi değil. İngilizlerle de yüzünden iyi değiliz. Belli bir süreden sonra bu yalnızlaşmaya doğru gider." dedi.

Bot, Hollanda'nın büyükelçiyi geri çekmesini anlayabildiğini ancak Türkiye'nin özür ısrarının kabul edilemez olduğunu iddia etti.

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'Türklere ihtiyacımız var' deyip çağrı yaptı
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