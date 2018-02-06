'Türklere ihtiyacımız var' deyip çağrı yaptı

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, Hollanda'nın, Ankara'ya dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekmesine ilişkin, "Avrupa Birliği'nde (AB) sadece Hollanda'nın Türkiye ile ilişkilerinin kötü olması kabul edilemez." ifadesini kullandı.



NATO, BM VE AB'YE ÇAĞRI

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinde çıkan habere göre, eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, Birleşmiş Milletler (BM), NATO ya da AB gibi dışardan birisinin iki ülkeyi tekrar masa başına getirmesi gerektiğini savundu.

Bot, "AB'de sadece Hollanda'nın Türkiye ile ilişkilerinin kötü olması kabul edilemez. Ne olursa olsun Hollanda-Türkiye ilişkisi önemlidir. Türklere ihtiyacımız var. Ruslar ve Türklerle aramız iyi değil. İngilizlerle de Brexit yüzünden iyi değiliz. Belli bir süreden sonra bu yalnızlaşmaya doğru gider." dedi.

Bot, Hollanda'nın büyükelçiyi geri çekmesini anlayabildiğini ancak Türkiye'nin özür ısrarının kabul edilemez olduğunu iddia etti.