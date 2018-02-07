Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Afrin operasyonu Fransa'yı rahatsız etti!

Afrin operasyonu Fransa'yı rahatsız etti!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin terör örgütü ve 'a karşı başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna yönelik skandal açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 7.2.2018 13:25 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 13:34
Afrin operasyonu Fransa'yı rahatsız etti!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ve İran'ın 'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia etti. Le Drian, " savaşa, savaş eklememeli" ifadelerini kullandı.

Le Drian, 'Suriye'de uluslararası hukukun Türkiye, Şam yönetimi, İran, Doğu Guta (Şam'ın banliyösü) ve İdlib'e saldıranlar tarafından ihlal edildiğini' söyledi.

Fransız Bakan, 'Türkiye'nin Suriye'den asker çekmesini isteyip istemediğine' dair soruya "Suriye'de olmaması gereken herkesin, buna İranlı milisler ve Hizbullah da dahil, çekilmesi gerekir" sözleriyle yanıt verdi.

TSK'dan son dakika Zeytin Dalı Harekatı açıklaması!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin operasyonu Fransa'yı rahatsız etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN