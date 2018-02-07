Afrin operasyonu Fransa'yı rahatsız etti!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ve İran'ın Suriye'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia etti. Le Drian, "Ankara savaşa, savaş eklememeli" ifadelerini kullandı.

Le Drian, 'Suriye'de uluslararası hukukun Türkiye, Şam yönetimi, İran, Doğu Guta (Şam'ın banliyösü) ve İdlib'e saldıranlar tarafından ihlal edildiğini' söyledi.

Fransız Bakan, 'Türkiye'nin Suriye'den asker çekmesini isteyip istemediğine' dair soruya "Suriye'de olmaması gereken herkesin, buna İranlı milisler ve Hizbullah da dahil, çekilmesi gerekir" sözleriyle yanıt verdi.