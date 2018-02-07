“Afrin Türkiye’nin ABD’ye öfkesinin tezahürü”

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Geçiş ve Müdahale Takımı Direktörü Karen Decker, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Afrin operasyonunun ABD'ye olan öfkenin tezahürü olduğunu söyledi. ABD'nin Suriye'de kurduğu ortaklıklar ve duruşu nedeniyle Türkiye'nin yaklaşık 2 yıldır öfkeli olduğunu vurgulayan Decker, 'Afrin iki ülke arasında Suriye'ye istikrar getirme ve onarımı sağlama konularındaki bakış açısı uçurumunu gösteriyor' dedi. Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS)'te pazartesi gerçekleştirilen bir panelde konuşan Decker, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG kontrolündeki bölgelere sınırdan gerçekleştirilen tüm yardımları engellediğini vurguladı. Aynı panelde konuşan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nda Ortadoğu'dan sorumlu yönetici olarak çalışan Maria Longi, bu yüzden operasyonlarını artık Türkiye'den değil, Ürdün ve Irak'tan gerçekleştirdiklerini belirtti. Longi, terör örgütü- DEAŞ'tan kurtarılan Rakka'da kurulan Rakka Sivil Konseyi adlı kuruluşun da üye yapısı ve yönetimi hakkında ortada sorunlar olduğunu ve bu yapıyı tüm grupların katılacağı bir şekilde değiştirmek için çalıştıklarını söyledi. Longi, böylelikle bu konseyin ve bölgedeki diğer şehir konseylerinin de YPG ya da siyasi kolu PYD ağırlıklı kuruluşlar olduğunu kabul etmiş oldu.

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