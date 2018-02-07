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'da koalisyon anlaşmasında detayı!

’da (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında şartları yerine getirinceye kadar üyelik sürecinin durdurulması önerildi.

Giriş Tarihi: 6.2.2018 22:02 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 02:02
Almanya'da koalisyon anlaşmasında Türkiye detayı!

(CDU/CSU) Partileri ile SPD) arasında devam eden koalisyon görüşmelerinde birçok konuda uzlaşmaya varıldığı, diğer konularda ise görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİDE OLMAK İÇİN ÖZEL ÇIKARIMIZ VAR"

Alınan bilgiye göre CDU/CSU ve SPD'nin hazırladığı taslak koalisyon protokolünde, ile ilgili bir bölüm de bulunuyor. Taslakta, "Türkiye, çok yönlü ilişkilerimizin olduğu 'nın önemli bir müttefiki ve Avrupa Birliği'nin komşusudur. Bu yüzden Türkiye ile iyi ilişkide olmak için özel çıkarımız var." değerlendirmesinde bulunuldu.

"TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK SÜRECİNDE YENİ FASILLAR AÇILMASIN"

Öte yandan, Türkiye'deki demokratik durum ve hukuk devletinin uzun bir dönemden beri "kötüleştiği" iddia edilen taslakta, bu nedenle Türkiye'nin 'ye üyelik sürecinde yeni fasıl açılmaması, açılan fasılların da kapanmaması görüşü yer aldı.

VİZE SERBESTİSİ KONUSU

Taslakta, serbestisi veya Gümrük Birliği'nin genişlemesinin de Türkiye'nin gerekli şartları yerine getirdiğinde mümkün olabileceği vurgulandı.

CDU/CSU ile SPD'li yöneticileri anlaşsa bile SPD, taraflar arasında ortaya çıkacak koalisyon protokolünü 440 binden fazla üyesine oylatacak. Bu sürecin de yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimden sonra 135 günden bu yana hükümet kurulamadı.

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Almanya'da koalisyon anlaşmasında Türkiye detayı!
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