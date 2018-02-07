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Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgeden utanç görüntüleri!

Arakanlı Müslümanların 'da maruz kaldıkları zulüm devam ediyor. Myanmar'dan son gelen görüntüler yine yürek burkuyor...

Giriş Tarihi: 7.2.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 17:58
Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgeden utanç görüntüleri!

Arakan Müslümanlarının, hükümeti tarafından maruz kaldıkları sistematik soykırım girişimi tüm şiddetiyle devam ediyor. Arakan'da Müslümanların yaşadığı bölgeden gelen son görüntüer yine yürek burkuyor.

Susuz ve aç bir şekilde uzun günler geçiren Arakan Müslümanlarına en büyük yardım ise 'den yapılıyor. Kızılay başta olmak üzere önemli kurumlar Arakanlı Müslümanlar için günlük yemek ve temiz su sağlıyor.

Arakan'dan gelen fotoğraflar yaşanan büyük insanlık dramını gözler önüne seriyor...

ÇOCUKLAR "TÜRKİYE" SLOGANIYLA SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDULAR

Arakanlı Müslümanlar, kendilerine en çok yardımda bulunan ülke olan Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi duyuyorlar.

Türkiye'den giden heyetin Arakan Müslümanlarının çok ağır şartlarda yaşadıkları bölgeye girmesinden sonra temiz su ve temel insani ihtiyaç malzemelerine kavuşan Arakanlılar "Türkiye, Türkiye" sloganı ile büyük sevgi gösterisinde bulundular.

Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgeden utanç görüntüleri!

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Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgeden utanç görüntüleri!
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