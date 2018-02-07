‘Türkiye, Rusya ve İran zirvesi zaruri’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yerli ve yabancı basın mensuplarına bölgenin gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Ruhani, Türkiye ve Rusya ile diyaloglarının "çok iyi durumda" olduğunu vurguladı, "Suriye konusunda İran, Türkiye ve Rusya arasında çok iyi bir ilişki sağlanmıştı. Şimdi Türkiye ve Rusya ile ilişkilerimiz son derece iyi durumda" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son telefon konuşmasını da hatırlatan Ruhani, şunları aktardı: "Bugün (dün) telefon konuşmamızda Sayın Putin de söyledi. Türkiye, Rusya ve İran'ın gelecek günlerde Suriye için üçlü liderler zirvesi gerçekleştirmelerinin zaruri olduğunu ifade etti."

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