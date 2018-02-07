Çölün ortasında cennet bahçesi

Yüzölçümünün büyük kısmı Çin sınırları içinde kalan Gobi
çölünde bulunan ve "Gobi'nin Mucizesi" adıyla anılan vaha gün geçtikçe daha çok turistin ilgisini çekiyor. Dunhuang şehrine üç kilometre mesafede bulunan vaha, hilal şeklindeki vahada Ejderha Salonu ve İmparatoriçe'nin Sarayı isimleriyle anılan yapılar ve sağlık tanrıçası oyuğu bulunuyor. Efsaneye göre 2 bin yıl önce Batı Han Çin Hanedanı'ndan General Li Guang'ın, susuzluktan kavrulan askerlerine su verebilmek için yere çizdiği hilal şeklindeki bir kaynaktan türediğine inanılan "Gobi'nin Mucizesi" son yıllarda, suyunda sağlığa iyi geldiği söylenen balıkların beslendiği bir turistik mekan haline getirilerek her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.