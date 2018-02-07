Esad rejimi yine sivilleri vurdu: 65 ölü

Suriye'deki Beşar Esad rejimi, ablukada tuttuğu başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği dünkü hava saldırılarında 30 sivil daha hayatını kaybetti. Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen bölgede, önceki gün düzenlenen saldırılarda da 30 sivil hayatını kaybetmişti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib kentinin 40 kilometre kadar güneyindeki Tarmala köyüne pazar günü gerçekleştirilen bombalı saldırıdaysa en az 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Rusya'nın desteğini alan Esad rejiminin sivilleri hedef alan saldırıları sürerken, BM Suriye'nin birçok bölgesinde yaşanan insani krizin "vahim" boyutlarda olduğunu açıklayarak derhal ateşkes çağrısı yaptı.

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