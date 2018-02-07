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Son dakika: 'den 'a füze saldırısı!

merkezli Haaretz haber sitesi, İsrail'in 'nin başkenti yakınlarındaki bir araştırma merkezine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye yerel medyası, sabahın erken saatlerinde 'yeni bir İsrail saldırısı' olduğunu, hava savunma sistemleriyle karşılık verildiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 7.2.2018 08:47 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 09:11
Son dakika: israil'den Şam'a füze saldırısı!

yakınlarında şiddetli 3 patlama duyulduğu, hava savunma sistemlerinin ise 'in saldırılarına karşılık verdiği belirtildi.

Suriye yerel medyası, sabahın erken saatlerinde 'yeni bir İsrail saldırısı' olduğunu, hava savunma sistemleriyle karşılık verildiğini duyurdu. Suriye hükümetine yakın bir kaynak, Şam'ın kuzeyindeki Jamraya'da bir araştırma merkezinin hedef alındığını ifade etti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir kaynak da, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in füzelerine 'başarılı bir şekilde' karşılık verdiğini söyledi.

Haaretz, bunun Jamraya'ya düzenlenen ilk İsrail saldırısı olmadığını, Aralık ayında Esad rejiminin de Şam yakınlarını hedef aldığını belirtti.

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Son dakika: israil'den Şam'a füze saldırısı!
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