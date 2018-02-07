Mars yolunda dev adım

ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin geliştirdiği ve dünyanın en güçlü roketi olarak bilinen 'Falcon Heavy
' dün Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Ay'a giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roket uzaya gönderildi. Fırlatma işleminin ilk aşaması sorunsuz gerçekleşti ve roketten ayrılan iki uzay kapsülü uzaya çıktıktan sonra yeniden kullanılmak üzere zarar görmeden dünyaya geri indirildi. Roket ise Mars'a doğru yol almaya devam etti. Saatte 40 bin km hıza ulaşacak roketin 6 ayda Mars'a ulaşması planlanıyor. Tamamen dolu bir Boeing 737 yolcu uçağını yörüngeye taşıyacak kadar güçlü olan roket, ayrıca şirketin kurucusu Elon Musk
'ın Tesla
arabasını da uzaya taşıdı. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturdu. Mars'ın yörüngesine yerleştirilecek aracın müzik setinde ise David Bowie
'nin "Space Oddity" şarkısı çaldı. Elon Musk gazetecilere yaptığı açıklamada "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacak" dedi. Mars'a yolculuk için ilk adım olarak görülen tarihi anı milyonlarca kişi canlı yayında izledi.