Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açıldı!

Filistin'in Kahire Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır makamları, Refah Sınır Kapısı'nın bugünden itibaren çift yönlü olarak 3 günlüğüne açılmasına karar verdi.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeden bu yana, Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor. Darbenin ardından kapatılan sınır kapısı, yılda birkaç kez kısa süreliğine açılıyor.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

"FİLİSTİN İÇİN TEK ÇIKAR YOL, BİRLİKTİR"