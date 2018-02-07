Robot Erica spiker olacak

İnsansı robot Erica
Japonya'da bir televizyon kanalında spiker oluyor. Erica'yı geliştiren ünlü Japon humanoid (insansı robot) ustası Profesör Hiroshi Ishiguro
, yapay zekası sayesinde Erica'nın nisan ayından itibaren bir kanalda haberleri sunacağını söyledi. Osaka Üniversitesi
'ndeki Akıllı Robot Laboratuvarı'nda geliştirilen Erica üzerinde 2014'ten bu yana çalıştıklarını belirten Ishiguro, Erica'nın yakında bağımsız bir bilinci olabileceğini söyleyerek "İnsan gibi hissedebilecek. Sensörleri sayesinde odada dolaşan canlıları takip edebiliyor. İnsanlarla iletişime geçip şakalaşabiliyor. Şimdilik kollarını kullanamayan Erica, sesin nereden geldiğini bilerek kimin onunla konuştuğunu anlayabiliyor" dedi. Ishiguro, 2014'te Tokyo'da bir müzede Kodomoroid ve Otonaroid isimli iki robota haber spikerliği denemesi yaptırmıştı.