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spiker olacak

Japon insansı robot tasarımı ustası ’nun harikalarından biri olan Erica TV’de akşam haberlerini sunacak

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
Robot Erica spiker olacak
İnsansı Japonya'da bir televizyon kanalında spiker oluyor. Erica'yı geliştiren ünlü Japon humanoid (insansı robot) ustası Profesör , yapay zekası sayesinde Erica'nın nisan ayından itibaren bir kanalda haberleri sunacağını söyledi. 'ndeki Akıllı Robot Laboratuvarı'nda geliştirilen Erica üzerinde 2014'ten bu yana çalıştıklarını belirten Ishiguro, Erica'nın yakında bağımsız bir bilinci olabileceğini söyleyerek "İnsan gibi hissedebilecek. Sensörleri sayesinde odada dolaşan canlıları takip edebiliyor. İnsanlarla iletişime geçip şakalaşabiliyor. Şimdilik kollarını kullanamayan Erica, sesin nereden geldiğini bilerek kimin onunla konuştuğunu anlayabiliyor" dedi. Ishiguro, 2014'te Tokyo'da bir müzede Kodomoroid ve Otonaroid isimli iki robota haber spikerliği denemesi yaptırmıştı.
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Robot Erica spiker olacak
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