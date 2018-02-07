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'dan 'yi kızdıracak hamle: li diplomatlar 'da

Rus ve li diplomatlar, Kore yarımadası ve ikili ilişkileri görüşmek üzere 'da bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 7.2.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 16:08
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle: Kuzey Koreli diplomatlar Moskova'da

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada 'nin 'yi provoke ettiğini savunarak, "Pyongyang yönetimi, ABD yüzünden sert hamleler yapmak zorunda kalıyor. Her şey sanki Kim Jong-un'un maceraperest adımlar atması için yapılıyor." demişti.

Kuzey Kore'nin yalnızlaştırılmasını isteyen ABD, dün de ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Rusya'nın nükleer anlaşmaları ihlal etmesi halinde ülkesinin elinde koz olarak bulunan denizde konuşlu seyir füzelerini tekrar devreye sokacağını ve düşük tesirli nükleer balistik füzeleri geliştireceğini söylemesi üzerine Rusya ile aralarının daha da gerilebileceği konuşuluyor.

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Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle: Kuzey Koreli diplomatlar Moskova'da
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