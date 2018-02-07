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Son Dakika Haberi: 'da koalisyon görüşmelerinde prensipte anlaştılar

'da haftalardır süren koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı ifade edildi. Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak ise müzakere edilen her konu üzerinde henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 7.2.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 12:19
Son Dakika Haberi: Almanya'da koalisyon görüşmelerinde prensipte anlaştılar

Alman Spiegel dergisinin haberine göre, 'da Hristiyan Demoktratlar ve Sosyal Demokratlar koalisyon hükümeti kurulması konusunda prensipte anlaştılar.

Alman Bild gazetesi, 'nin dışişleri, maliye ve çalışma bakanlıklarını aldığını yazdı. Bild, Hıristiyan Sosyal Birliği Partisi'nden Horst Seehofer'in içişleri bakanlığı görevini aldığını iddia etti.

Bild'e göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ise ekonomi ve savunma bakanlıklarını aldı.

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Son Dakika Haberi: Almanya'da koalisyon görüşmelerinde prensipte anlaştılar
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