Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Tayvan 6.4’le sarsıldı

6.4’le sarsıldı

Giriş Tarihi: 7.2.2018
Tayvan 6.4’le sarsıldı

Doğu Asya ülkelerinden 'da dün 6.4 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssü Hualien kenti olan depremin derinliği 9.5 kilometre olarak ölçülürken, kentteki bir çok bina yıkıldı. İlk 3 katı çökerek yan yatan bir oteldeki 2 çalışanın öldüğü 30 kişinin ise göçük altında kaldığı belirtildi. Yetkililer depremde ilk tespitlere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ülke 3 günden beri 100'e yakın küçük depremlerle sarsılıyordu.

Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tayvan 6.4’le sarsıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN