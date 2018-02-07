Tayvan 6.4’le sarsıldı

Doğu Asya ülkelerinden Tayvan'da dün 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Hualien kenti olan depremin derinliği 9.5 kilometre olarak ölçülürken, kentteki bir çok bina yıkıldı. İlk 3 katı çökerek yan yatan bir oteldeki 2 çalışanın öldüğü 30 kişinin ise göçük altında kaldığı belirtildi. Yetkililer depremde ilk tespitlere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ülke 3 günden beri 100'e yakın küçük depremlerle sarsılıyordu.

Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem