Yaşamaya elverişli 2 gezegen bulundu

Bilim insanlarının geçen yıl Güneş Sistemi'nin dışında keşfettiği 7 gezegen
üzerinde yürütülen araştırmalar, bu gezegenlerde Dünya
'dakinin 250 katı su bulunabileceğini ortaya çıkardı. İsviçre'deki Bern Üniversitesi'nden gök bilimci Simon Grimm
, "Muhteşem bir keşif" olarak nitelendirdiği araştırmalar sonucu 7 gezegenden 2'sinin yaşamaya uygun olabileceğini söyledi. 47 ışık yılı uzaklıktaki TRAPIST-1 ismiyle adlandırılan gezegenlerden üçüncü sırada bulunan TRAPIST-1d ve dördüncü sırada bulunan TRAPIST-1e gezegenlerinin yüzeyinde sıvı halde su bulunabileceğini kaydeden bilim insanları, bu iki gezegenin yaşam şartlarına uygun olabileceği sonucuna vardı. TRAPIST-1d'deki ortalama ısının 15 derece, TRAPIST-1e'deki ortalama ısının ise Antarktika ortalamalarına yakın olduğu gözlemlendi. TRAPIST gezegenlerinden ilk ikisindeki suyun buhar, son üçündeki suyun ise buz halinde bulunduğunu kaydeden Simon Grimm, "TRAPIST-1e'nin kendi güneşinden aldığı enerji miktarı, Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjiyle aynı. Bu da bize TRAPIST-1e'nin yaşama en uygun gezegen olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.