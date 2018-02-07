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Yaşamaya elverişli 2 bulundu

47 ışık yılı (373 trilyon km) uzaklıktaki TRAPIST-1d ve TRAPIST-1e lerinde ’dan 250 kat fazla su var. Üstelik TRAPIST- 1d’deki ortalama ısı 15 derece

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Giriş Tarihi: 7.2.2018
Yaşamaya elverişli 2 gezegen bulundu
Bilim insanlarının geçen yıl Güneş Sistemi'nin dışında keşfettiği 7 üzerinde yürütülen araştırmalar, bu gezegenlerde 'dakinin 250 katı su bulunabileceğini ortaya çıkardı. İsviçre'deki Bern Üniversitesi'nden gök bilimci , "Muhteşem bir keşif" olarak nitelendirdiği araştırmalar sonucu 7 gezegenden 2'sinin yaşamaya uygun olabileceğini söyledi. 47 ışık yılı uzaklıktaki TRAPIST-1 ismiyle adlandırılan gezegenlerden üçüncü sırada bulunan TRAPIST-1d ve dördüncü sırada bulunan TRAPIST-1e gezegenlerinin yüzeyinde sıvı halde su bulunabileceğini kaydeden bilim insanları, bu iki gezegenin yaşam şartlarına uygun olabileceği sonucuna vardı. TRAPIST-1d'deki ortalama ısının 15 derece, TRAPIST-1e'deki ortalama ısının ise Antarktika ortalamalarına yakın olduğu gözlemlendi. TRAPIST gezegenlerinden ilk ikisindeki suyun buhar, son üçündeki suyun ise buz halinde bulunduğunu kaydeden Simon Grimm, "TRAPIST-1e'nin kendi güneşinden aldığı enerji miktarı, Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjiyle aynı. Bu da bize TRAPIST-1e'nin yaşama en uygun gezegen olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.
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Yaşamaya elverişli 2 gezegen bulundu
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