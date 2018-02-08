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Eş Genel Başkanı "terör propagandası"ndan tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklaması ile da terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi () Eş Genel Başkanı , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 20:01
DBP Eş Genel Başkanı terör propagandasından tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklama ile dan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arslan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan Arslan, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Arslan, 6 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Kayapınar ilçesinde gözaltına alınmıştı.

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DBP Eş Genel Başkanı "terör propagandası"ndan tutuklandı
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