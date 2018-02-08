Doğu Guta’da katliam: 136 ölü

Suriye'de Beşar Esad rejiminin, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine dün düzenlediği hava ve kara saldırılarında 23 sivil hayatını kaybetti. Rejimin dün sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Duma'da 2'si çocuk 5, Beyt Sava'da 4'ü çocuk 10, Hammuriye'de 8 sivil hayatını kaybetti. Esad rejiminin, Doğu Guta'ya, önceki gün saldırılarında 74 sivil hayatını kaybetmişti.

BUGÜN NELER OLDU