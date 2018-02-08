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’da katliam: 136 ölü

Giriş Tarihi: 8.2.2018

'de rejiminin, başkent 'da ablukada tuttuğu bölgesine dün düzenlediği hava ve kara saldırılarında 23 sivil hayatını kaybetti. Rejimin dün sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Duma'da 2'si çocuk 5, Beyt Sava'da 4'ü çocuk 10, Hammuriye'de 8 sivil hayatını kaybetti. Esad rejiminin, Doğu Guta'ya, önceki gün saldırılarında 74 sivil hayatını kaybetmişti.

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Doğu Guta’da katliam: 136 ölü
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