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şüphelisi eski belediye başkanı serbest bırakıldı

’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) üzerinden ABD başkanlık seçimlerinde 'a maddi destek sağladığı iddia edilen ve gözaltına alınan Alanya ilçesinde kapanan eski Başkanı sevk edildiği adliyede savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 18:14
FETÖ şüphelisi eski belediye başkanı serbest bırakıldı

İddiaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve ihbarlar sonucu /PDY üzerinden ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili 'ın seçim kampanyasına maddi destek sağladığı öne sürülen ve Büyükşehir yasasıyla kapanan eski Başkanı Musa Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Bilgi üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Musa Ö.'yü evinde gözaltına aldı. Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Alanya Birleşik İşadamları Derneği üyesi de olan Musa Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca inşaat işçisi olduğu öğrenilen H.G. de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Ö. ve H.G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ şüphelisi eski belediye başkanı serbest bırakıldı
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