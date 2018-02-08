Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İngiltere, YPG'ye katılan eski askerini terörden yargılayacak

, 'ye katılan eski askerini terörden yargılayacak

İngiliz polis teşkilatı , terör örgütü / saflarına katılan eski asker Jim Matthews’un terör suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 11:45
İngiltere, YPG'ye katılan eski askerini terörden yargılayacak

Matthews'un, ve 'de "terör eğitimi verilen yerlerde" bulunduğunu belirten polis, vatandaşı eski askerin buralarda aldığı eğitimin terör eylemine hazırlıkla ilişkili olduğunu kaydetti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak Matthews'un, 14 Şubat'ta 'da yargıç karşısına çıkarılacağı bildirildi. Bu dava ülkede 'ye katılanlara yönelik ilk dava olma özelliği taşıyor.

Matthews, İngiliz Channel 4 televizyonunda yayımlanan "DEAŞ'la savaşan İngilizler" adlı belgeselde hikayesine yer verilenler arasındaydı.

Son Dakika Haberi: Afrin'deki teröristlere bilgi aktaran şahıs yakalandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere, YPG'ye katılan eski askerini terörden yargılayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN