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'ın devlet televizyonunda 'Türk su kullandı' yalanı

'ın devlet televizyonunda "Türk sunun Afrin'de terör örgütü /'ya karşı kullandığı" yönünde yalan haber yayınlandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 22:20 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 01:55
İran'ın devlet televizyonunda 'Türk ordusu kimyasal silah kullandı' yalanı

'ın devlet televizyonunda "Türk sunun Afrin'de terör örgütü /'ya karşı kullandığı" yönünde yalan haber yayınlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde herhangi bir delile dayanmadan "Türk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandığı" iddia edildi.

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Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayı yine devlete bağlı Arapça yayın yapan El Alem'e dayandırarak yayınladı ancak söz konusu kanalda böyle bir iddiaya yer verilmediği görüldü.

Kurumun, terör örgütü PYD/PKK kaynaklarına dayanarak böyle bir iddiayı ortaya attığı değerlendirmesi yapılıyor.

Terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK'ın geçen yıllarda bu ülkedeki güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda çok sayıda İran askeri öldürülmüştü.

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İran'ın devlet televizyonunda 'Türk ordusu kimyasal silah kullandı' yalanı
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