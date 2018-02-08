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kelime uydurunca eleştiri yağmuruna tutuldu

Justin Trudeau, Edmonton kentindeki bir üniversitede katıldığı etkinlikte, kendisine soru soran bir kız öğrencinin kullandığı kelimeyle ilgili düzeltme yapınca tartışma konusu oldu.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 10:51
Kanada Başbakanı kelime uydurunca eleştiri yağmuruna tutuldu

Trudeau, İngilizce'de "insanoğlu" anlamına gelen "mankind" sözcüğünü kullanan öğrencinin sözünü keserek, "man" (erkek) kökünden geldiği için cinsiyetçi olduğunu düşündüğü bu kelimeyi kullanmayı tercih etmediklerini, bunun yerine kapsayıcı olduğunu düşündüğü "people"dan gelen (insan) "peoplekind" sözcüğünü önerdi.

Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda hassas bir siyasetçi olarak bilinen Trudeau'nun yaptığı düzeltme salonda alkış alırken, eleştirmenlerin bir kısmı bu davranışın siyasi olarak çok doğru olduğunu söyledi, ancak çoğunluk "uydurma bir kelime" önerdiği ve öğrencinin sözünü keserek bunu yaptığı gerekçesiyle eleştirdi.

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Kanada Başbakanı kelime uydurunca eleştiri yağmuruna tutuldu
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