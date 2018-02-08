Kanada Başbakanı kelime uydurunca eleştiri yağmuruna tutuldu

Trudeau, İngilizce'de "insanoğlu" anlamına gelen "mankind" sözcüğünü kullanan öğrencinin sözünü keserek, "man" (erkek) kökünden geldiği için cinsiyetçi olduğunu düşündüğü bu kelimeyi kullanmayı tercih etmediklerini, bunun yerine kapsayıcı olduğunu düşündüğü "people"dan gelen (insan) "peoplekind" sözcüğünü önerdi.

Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda hassas bir siyasetçi olarak bilinen Trudeau'nun yaptığı düzeltme salonda alkış alırken, eleştirmenlerin bir kısmı bu davranışın siyasi olarak çok doğru olduğunu söyledi, ancak çoğunluk "uydurma bir kelime" önerdiği ve öğrencinin sözünü keserek bunu yaptığı gerekçesiyle eleştirdi.