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Londra Büyükelçiliğinden "" brifingi

’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Harekatı ile ilgili İngiliz basınını bilgilendirdi. Türkiye'nin harekat ile amacının kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak ve Afrin'deki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek olduğunu anlatan Bilgiç, operasyonun uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 22:51
Londra Büyükelçiliğinden Zeytin Dalı brifingi

Bilgiç, büyükelçilik rezidansında düzenlediği basın toplantısıyla İngiliz basın mensuplarına Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.

'nin ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşları, müttefiklerini ve komşularını harekat ile ilgili bilgilendirdiğini ifade eden Bilgiç, harekat kapsamında sadece terör unsurlarının hedeflendiğini, sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

"TERÖR UNSURLARI TEMİZLENENE KADAR SÜRECEK"

"Harekat terör unsurları temizlenene kadar sürecek." ifadesini kullanan Bilgiç, "Türkiye, ulusal güvenliği için önemli olan bu bölgede hiçbir terör örgütünün güvenli sığınak bulmasına müsamaha göstermeyecek." dedi.

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Büyükelçi Bilgiç, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı / unsurlarının Avrupa çapında düzenlediği ve zaman zaman şiddet içeren gösterilerin de PYD/PKK ile Suriye'deki PYD/ arasındaki bağlantıyı bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

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Bilgiç, açıklamalarının ardından basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Toplantıda, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün PKK/PYD terör örgütünün dezenformasyon kampanyasına karşı hazırladığı kitapçık dağıtıldı.

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Londra Büyükelçiliğinden "Zeytin Dalı" brifingi
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