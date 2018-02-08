Londra Büyükelçiliğinden "Zeytin Dalı" brifingi

Bilgiç, büyükelçilik rezidansında düzenlediği basın toplantısıyla İngiliz basın mensuplarına Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin NATO ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşları, müttefiklerini ve komşularını harekat ile ilgili bilgilendirdiğini ifade eden Bilgiç, harekat kapsamında sadece terör unsurlarının hedeflendiğini, sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

"TERÖR UNSURLARI TEMİZLENENE KADAR SÜRECEK"

"Harekat terör unsurları temizlenene kadar sürecek." ifadesini kullanan Bilgiç, "Türkiye, ulusal güvenliği için önemli olan bu bölgede hiçbir terör örgütünün güvenli sığınak bulmasına müsamaha göstermeyecek." dedi.

Büyükelçi Bilgiç, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı PYD/PKK unsurlarının Avrupa çapında düzenlediği ve zaman zaman şiddet içeren gösterilerin de PYD/PKK ile Suriye'deki PYD/YPG arasındaki bağlantıyı bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Bilgiç, açıklamalarının ardından basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Toplantıda, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün PKK/PYD terör örgütünün dezenformasyon kampanyasına karşı hazırladığı kitapçık dağıtıldı.